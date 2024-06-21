Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου καθώς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Ειδικότερα αυτή την ώρα καθυστερήσεις σημειώνονται από τα διόδια της Ελευσίνας έως την Νέα Πέραμο.

Παράλληλα με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ύψος των Μεγάρων και από την Κινέτα έως τα διόδια Καλαμακίου.

Αντίθετα χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο (22/6), από 08:00 έως τις 13:00 ισχύει για το ρεύμα εξόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα σήμερα, 35.200 οχήματα πέρασαν τα διόδια προς Κόρινθο και 24.916 προς Λαμία.

Πηγή: skai.gr

