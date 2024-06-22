Ολονύχτια είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πύρινο μέτωπο που μαίνεται πλέον στην Ηλεία.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Μαστραντώνη Αχαΐας και καίει πλέον περιοχές της ορεινής Ηλείας είναι σε πλήρη εξέλιξη έχοντας αναπτύξει μεγάλη δυναμική.

Παρά το γεγονός ότι έχουν υποχωρήσει οι άνεμοι που έπνεαν νωρίτερα το μέτωπο της φωτιάς που εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα δεν έχει καταστεί δυνατόν να ελεγχθεί.

Λίγο πριν τη 1.30 το βράδυ ήχησε ξανά το 112 στην Ηλεία μέσα στη νύχτα, με τις τις φλόγες να έχουν κυκλώσει το χωριό Λάτα και να απειλούν τα σπίτια. Το 112 προειδοποίησε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Σιμόπουλο για να είναι ασφαλείς.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες καθώς 120 πυροσβέστες με τέσσερα πεζοπόρα τμήματα και 43 οχήματα προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.

Τις προσπάθειες των πυροσβεστών ενισχύουν και τμήματα εθελοντών ενώ από την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν διατεθεί μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και υδροφόρες.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ερυμάνθου Αχαΐας Θεόδωρος Μπαρής έκανε λόγο για μια πολύ δύσκολη νύχτα.

«Παρά το γεγονός ότι έχουν υποχωρήσει οι άνεμοι υπάρχουν παντού διάσπαρτες εστίες που με την παραμικρή ενίσχυση των ανέμων αναζωπυρώνονται» σημείωσε.

Αναφορικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι «οι πληροφορίες που έχω είναι ότι έχουν καεί σπίτια και αποθήκες, ενώ υπάρχουν και μεγάλες απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο. Ωστόσο την έκταση των καταστροφών θα την δούμε το πρωί και πάντως μετά την κατάσβεση της φωτιάς».

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να την περιορίσουν, όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε.

Όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης «πολύ βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή την ώρα στις επικίνδυνες πυρκαγιές που εξαπλώθηκαν ταχύτατα με ανέμους που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν τα 120 χλμ την ώρα κι επεκτάθηκαν σε οικισμούς σε Μεγαλόπολη Αρκαδίας, Λυρκεία Αργολίδας, Κεφαλονιά, Νεοχώρι Μεσσηνίας, Ρίγανη Αγρινίου, Κρανίδι Αργολίδας και Αλποχώρι Ηλείας».

Σε αυτές τις πυρκαγιές, όπως σημείωσε, οι πυροσβέστες, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας αλλά και οι εθελοντές έδωσαν σκληρές μάχες και αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες.Συνολικά όπως ανέφερε, έχουν αποσταλεί από το 112, 26 μηνύματα, εκ των οποίων τα 13 απ' αυτά για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Μαστραντώνη Αχαΐας.

Με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ, όπως είπε, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές απομακρύνσεις πολιτών προς ασφαλή κατεύθυνση.

«Έχει αναπτύξει μεγάλη δυναμική και όλες οι δυνάμεις καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την περιορίσουν. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 43 οχήματα και περιοδικά μέχρι το τελευταίο φως θα επιχειρούν συνολικά 19 εναέρια μέσα. Μεγάλη είναι η συνδρομή που παρέχουν εθελοντές αλλά και μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», υπογράμμισε.

Επιπλέον σημείωσε ότι σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για το Σάββατο 22/6, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική, τη Στερεά Ελλάδα αλλά και την Πελοπόννησο.

Τέλος υπογράμμισε ότι σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που έχουν προκύψει αλλά και λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται και γι αύριο.

«Τονίζουμε ότι η επικινδυνότητα που δημιουργούν οι πυρκαγιές επιβάλλουν την προσοχή όλων.Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών», κατέληξε.

Καλύτερη εικόνα εμφανίζει η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή του Αλποχωρίου όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες.

Στην περιοχή επιχειρούν 50 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 19 οχήματα.

Έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού στο Σιμόπουλο Ηλείας - Στο νοσοκομείο του Πύργου μεταφέρθηκε πυροσβέστης και αστυνομικός.

Στο νοσοκομείο του Πύργου μεταφέρθηκε πυροσβέστης που μετείχε στη κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Ηλεία.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο πυροσβέστης εκτέθηκε στις φλόγες και οι συνάδελφοί του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Δέχθηκε από τους γιατρούς τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε χωρίς να χρήζει νοσηλείας.

Επιπρόσθετα, και αστυνομικός που μετείχε στα μέτρα τάξης λόγω των πυρκαγιών στην Ηλεία , αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί αποφάσισαν την νοσηλεία του στη μονάδα εμφραγμάτων.

Τέλος, ολοκληρώθηκε νωρίτερα, η σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου που πραγματοποιήθηκε στο Σιμόπουλο με τη συμμετοχή του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ανδρέα Νικολακόπουλου, του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, του υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστρατήγου Νίκου Ρουμελιώτη, του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας Ανδρέα Τσαπικούνη και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν ώστε η μεγάλη πυρκαγιά να μην περάσει προς Σιμόπουλο ή Εφύρα.

