Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της δίκης που ξεκινά αύριο, Τετάρτη 26/6, για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ - τον Απρίλιο του 2021, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του στον Αλιμο - στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει στοιχεία που πιθανότατα θα οδηγήσουν στους ηθικούς αυτουργούς του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η άρση του τραπεζικού απορρήτου των δύο αδελφών, ήδη προφυλακισμένων για συμμετοχή στην εκτέλεση του δημοσιογράφου, αποκαλύπτει υπέρογκες καταθέσεις στους λογαριασμούς τους που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν.

Ασφαλείς πηγές σημειώνουν ότι ως καταθέτης φαίνεται εταιρεία που έχει την έδρα της σε χώρα της αλλοδαπής

Τα εμβάσματα αυτά χαρακτηρίζονται από υψηλόβαθμους αξιωματικούς της ασφάλειας ως η αμοιβή για την εκτέλεση του δημοσιογράφου και ήδη έχει ζητηθεί η δικαστική συνδρομή, προκειμένου να αποκαλυφθεί ποιοι κρύβονται πίσω από το έμβασμα με το εξαψήφιο νούμερο.

Τα δύο αδέλφια - 40 και 48 ετών - είναι αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Η μαφιόζικη δολοφονία που συγκλόνισε τη χώρα

Ο Γιώργος Καραϊβάζ δολοφονήθηκε στις 9 Απριλίου 2021, έξω από το σπίτι του στον Άλιμο, από δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο.

Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι πρόκειται για στυγνή δολοφονία από το οργανωμένο έγκλημα (βλ. συμβόλαιο θανάτου).

Ανακοινώσεις για τη δολοφονία του Γ. Καραϊβάζ έκαναν όλα τα πολιτικά κόμματα όπως επίσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανέφερε ότι η δολοφονία ενός δημοσιογράφου σε μια ευρωπαϊκή χώρα είναι μια απεχθής και δειλή πράξη και εξέφρασε την ελπίδα να βρεθούν σύντομα οι δράστες.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα σε έκθεσή τους αναφέρουν ότι ο Καραϊβάζ δολοφονήθηκε μετά από ρεπορτάζ για ομάδα εγκληματιών και αστυνομικών που φέρεται να εκβιάζουν νυχτερινά μαγαζιά για χρήματα σε αντάλλαγμα προστασίας.

Οι ερευνητές της Ασφάλειας φέρονται να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στη δολοφονία του Καραϊβάζ συμμετείχαν δύο ομάδες δραστών. Η πρώτη παρακολουθούσε τον δημοσιογράφο κατά την έξοδο του από τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Star και ενημέρωσε για τις κινήσεις του την ομάδα των εκτελεστών.

Στις 28 Απριλίου 2023, δύο χρόνια μετά την δολοφονία του Καραϊβάζ, η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις ημεδαπών ηλικίας 40 και 48 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι φέρονται να είχαν υποστηρικτικό ρόλο στη δολοφονία.

Οι δύο συλληφθέντες, μετά τις πολύωρες απολογίες τους στον ανακριτή, και με την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.



Πηγή: skai.gr

