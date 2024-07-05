Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στο κέντρο του Βόλου και συγκεκριμένα σε πολυκατοικία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κοραή με Αναλήψεως.

Σύμφωνα με το TheNewspaper.gr ο άντρας που είναι τοξικομανής απειλούσε με μαχαίρι, ζευγάρι που εκείνη την ώρα ήταν σε διαδικασία μετακόμισης. Έντρομοι οι ένοικοι προσπάθησαν να τον αποφύγουν και ευτυχώς γλίτωσαν τα χειρότερα.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία με δυο περιπολικά και αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Ο άντρας που διαμένει σε υπόγειο διαμέρισμα της πολυκατοικίας κλειδαμπαρώθηκε στο διαμέρισμα του με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν περικυκλώσει τους γύρω δρόμους προκειμένου να μην φύγει και να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψη του.

Οι αστυνομικοί παρέμειναν στο σημείο και αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μετακόμισης αποχώρησαν χωρίς να τον συλλάβουν καθώς το ζευγάρι δεν επιθυμούσε να κινηθεί νομικά εναντίον του.

