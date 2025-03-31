Της Έλενας Γαλάρη

Για τις 24 Σεπτεμβρίου 2024 αναβλήθηκε η δίκη του Κωνσταντίνου Πλεύρη για τον ναζιστικό χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε την αναβολή επικαλούμενος ότι ο δικηγόρος του δεν ήταν παρών γιατί φοβάται να παραστεί, λόγω των αναρχικών, όπως είπε. Η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα του κατηγορούμενου, ρωτώντας τον «τι θα αλλάξει στην επόμενη δικάσιμο;» με εκείνον να απαντά «θα αλλάξω δικηγόρο».

Πηγή: skai.gr

