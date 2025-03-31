Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Έκκληση στους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό των Ναυαγοσωστών του

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό των Ναυαγοσωστών και να εκπαιδευτούν παρακολουθώντας τα προγράμματα ναυαγοσωστικής της Σχολής Αυτοδυτών και Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα αποκτήσουν δίπλωμα επαγγελματία ναυαγοσώστη με διεθνή πιστοποίηση.



Η Σχολή Ναυαγοσωστικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι η πρώτη Ναυαγοσωστική Σχολή στην Ελλάδα με έτος ίδρυσης 1974 και παρέχει συνεχώς υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο Υγρό Στοιχείο, τόσο στους εθελοντές του, όσο και σε πολίτες. Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης παρέχει ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των ναυαγοσωστών και των διασωστών, διασφαλίζοντας ότι πληρούν τα διεθνή πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής (ILS), της οποίας είναι και το ΜΟΝΟ πλήρες μέλος στην Ελλάδα.



Ενδεικτικά προγράμματα που έχει αναπτύξει και προσφέρει είναι τα ακόλουθα:

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ (LIFEGUARD)

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (POOL LIFEGUARD)

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗ (BLS) – ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΝΙΓΜΟΥ

ΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (RESCUE BOAT CREW)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (RESCUE BOAT OPERATOR)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΤΖΕΤ ΣΚΙ (RESCUE JET SKI OPERATOR – WATER RESCUE CRAFT OPERATOR)

ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

Οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Περισσότερες πληροφορίες στο 210 52 48 132 και 210 36 16 889, Δευτέρα - Παρασκευή 8- 3 μ.μ.



