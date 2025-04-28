Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που εξήγγειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. για την Πρωτομαγιά (Πέμπτη 1η Μαΐου )συμμετέχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς(ΠΟΣ-ΜΣΤ), με ομόφωνη απόφασή της, «αποδίδοντας φόρο τιμής στους νεκρούς εργάτες του ΣΙΚΑΓΟ, αλλά και σε όσους αργότερα θυσιάστηκαν για μια καλύτερη ζωή».

«Φέτος, για μια ακόμη φορά εργαζόμενοι και συνταξιούχοι καλούνται να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, καλούνται να παλέψουν για τα αυτονόητα, ζητώντας μια αξιοπρεπή ζωή καθώς θίγονται κατακτήσεις χρόνων. Γι΄αυτό, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αύξηση μισθών, για υπογραφή Σ.Σ.Ε., για δίκαιο φορολογικό σύστημα, για καλύτερη υγεία-παιδεία, για ελεύθερα συνδικάτα, για ισότητα, δικαιοσύνη» δηλώνουν οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους.

Και προσθέτουν «συνεχίζουμε να απαιτούμε και να ζητάμε:

~ Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σταθερή εργασία σε όλες τις εταιρείες-μονιμοποίηση των ΔΠΥ και επέκταση συμβάσεων των ΦΙΔ.

~ Επαναφορά των ελεύθερων διαπραγματεύσεων των Συλλογικών μας Συμβάσεων Εργασίας.

~ Αυξήσεις στους μισθούς για την αντιμετώπιση της κρίσης και του κόστους ζωής.

~ Επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα και πλήρη αποκατάσταση των υποδομών-εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις θεομηνίες (π.χ. Εργοστάσιο Βόλου κ.λ.π.).

~ Αναβάθμιση του τροχαίου υλικού για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων-καλύτερες συνθήκες εργασίας».

Τέλος, η ΠΟΣ-ΜΣΤ σημειώνει πως «δε θα πάψουμε ποτέ να ζητούμε ΔΗΜΟΣΙΟ-ΑΣΦΑΛΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΟ Σιδηρόδρομο για εργαζόμενους και επιβάτες» και καλεί όλους τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ στην Πλατεία Κλαυθμώνος (Αθήνα), στις 11.00, αλλά και στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιήσουν τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες της χώρας.

