Χρήστος Παπαδημητρίου: Εφυγε ο επιχειρηματίας που μας έμαθε την «κρέμα βαλσαμικού»

Θλίψη στην κοινωνία της Καλαμάτας και στον επιχειρηματικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία Χρήστου Κων. Παπαδημητρίου, σε ηλικία μόλις 44 ετών, έπειτα από γενναία μάχη για την υγεία του.

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου ανέλαβε τα ηνία της γνωστής εταιρίας στον τομέα του ελαιολάδου, του βαλσαμικού ξιδιού, της μουστάρδας και άλλων τροφίμων "Kalamata Papadimitriou το 2004, ως η τρίτη γενιά Παπαδημητρίου.

Στα χρόνια που ήταν στο τιμόνι της εταιρίας έκανε τα προϊόντα της πασίγνωστα και στο εξωτερικό και άφησε τη σφραγίδα του με τις καινοτομίες που είχε εισάγει.

Υπό την καθοδήγηση του νεαρού επιχειρηματία, αναπτύχθηκαν νέες σειρές προϊόντων βασισμένες στο βαλσαμικό ξύδι, όπως οι κρέμες βαλσαμικού και οι μεσογειακές μουστάρδες, αξιοποιώντας τοπικά υλικά όπως φρούτα της μεσσηνιακής γης, σύκα και ρόδια.

Το 2013 η εταιρεία εντάχθηκε στο διεθνές δίκτυο Endeavor, ως η πρώτη ελληνική εταιρεία τροφίμων, ενώ ένα χρόνο μετά έγινε μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Καλαμάτας, ο Χρήστος Παπαδημητρίου ήταν παντρεμένος με την Σεβαστή Σκούλικα και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο και τον Νικόλα.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο στις 11 π.μ. στον ναό της Υπαπαντής στην Καλαμάτα.



