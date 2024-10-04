Καλαμάτα: Θλίψη για τον θάνατο του επιχειρηματία Χρήστου Παπαδημητρίου σε ηλικία 44 ετών

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία Χρήστου Παπαδημητρίου, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Ο 44χρονος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έδωσε μάχη για τη ζωή του, δεν τα κατάφερε όμως. Η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας είναι σοκαρισμένη από την είδηση του απρόσμενου θανάτου του.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δυο μικρών παιδιών.

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου αποτελούσε την τρίτη γενιά στην εταιρεία «Παπαδημητρίου» γνωστή από τα προϊόντα «Kalamata Papadimitriou» και με σημαντική εξαγωγική και τυποποιητική δραστηριότητα στο χώρο του βαλσάμικου ξιδιού, της μουστάρδας, του ελαιολάδου καθώς και άλλων τροφίμων.

Η εξόδιος ακολουθία του Χρήστου Παπαδημητρίου θα ψαλεί το Σάββατο στις 11 π.μ. στο Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος στην Καλαμάτα.

Ψήφισμα της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ για την απώλεια του Χρήστου Παπαδημητρίου

Φόρο τιμής στον Χρήστο Παπαδημητρίου αποτίει η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, της οποίας ήταν ιδρυτικό μέλος ο επιχειρηματίας, μέσω ανακοίνωσής της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Φτωχότερη είναι σήμερα η Ελληνική Επιχειρηματικότητα, μετά την απώλεια ενός διακεκριμένου μέλους της, του Χρήστου Παπαδημητρίου. Εκπρόσωπος της τρίτης γενιάς, κατέχοντας τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας Καλαμάτα Παπαδημητρίου και Μέλος της Ιδρυτικής ομάδας της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ξεχώριζε με την ακλόνητη πίστη στις αξίες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, εργάστηκε αδιάκοπα για την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και της συλλογικότητας που εκφράζει η πρωτοβουλία μας.

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου ήταν πάντα άνθρωπος με ακέραιο χαρακτήρα, ευγένεια ψυχής και ανιδιοτέλεια. Στην επαγγελματική του πορεία, δεν δίστασε να προσφέρει όραμα και τόλμη, θέτοντας τις βάσεις για μια νέα εποχή συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων. Ως επιχειρηματίας, αλλά και ως φίλος, συνεργάτης και αφοσιωμένος οικογενειάρχης άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Οι εταιρείες-Μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του και εύχονται το ήθος και το έργο του να αποτελέσουν φωτεινό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας, σε ένδειξη φόρου τιμής για το ιδρυτικό Μέλος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, σε έκτακτη συνεδρίασή του την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος:

να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος να εκπροσωπηθεί από το Προεδρείο και Μέλη του ΔΣ στην εξόδιο ακολουθία να καταθέσει χρηματικό ποσό στη μνήμη του σύμφωνα με τις επιθυμίες της οικογένειάς, να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο να ανακοινωθεί το παρόν ψήφισμα σε όλα τα Μέλη»

