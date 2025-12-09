Νεκρός ο οδηγός του φορτηγού που ανετράπη στην Άρτα

Xωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που ανετράπη νωρίτερα, σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού. Αργότερα, οι γιατροί ανακοίνωσαν πως είχε χάσει τη ζωή του.

Την επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποίησε η 5η ΕΜΑΚ με χρήση διασωστικής σειράς, αφού προηγουμένως, έγινε άρση του τράκτορα με τη βοήθεια γερανών, δύο ιδιωτών, από την 'Αρτα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, είναι 52 ετών από την Πάτρα.

Φωτογραφία από το Epiruspost

Πηγή: skai.gr

