Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται και οι δυο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο στον Χολαργό. Πρόκειται για τον 19χρονο, ελληνικής καταγωγής, ο οποίος πήγε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο στο ΑΤ Χολαργού και παραδόθηκε δηλώνοντας ότι εμπλέκεται στο περιστατικό.

Ο έτερος δράστης, ο 17χρονος αλλοδαπής καταγωγής, που ομολόγησε κυνικά την πράξη του μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο, όπου κρυβόταν.

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι του Σαββάτου ο 17χρονος και ο 19χρονος με «δόλωμα» μία κοπέλα, με την οποία ο 14χρονος μιλούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έστησαν καρτέρι προκειμένου να του επιτεθούν.

Ο 14χρονος είχε δώσει ραντεβού με την κοπέλα, αλλά όταν έφτασε στο σημείο βρήκε μαζί με την κοπέλα μία φίλη της και τους δύο δράστες, οι οποίοι άρχισαν να του επιτίθενται, έβγαλαν μαχαίρια και του κατάφεραν τουλάχιστον τρεις μαχαιριές, σε κοιλιά και γλουτούς.

Το αιμόφυρτο παιδί κατάφερε να φτάσει σε μία καφετέρια και να ζητήσει βοήθεια, ώσπου ήρθε το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Ο 14χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

