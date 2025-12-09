Ιωάννινα: Φορτηγό ανετράπη σε παράδρομο της Ιονίας Οδού - Εγκλωβισμένος ο οδηγός.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού περίπου στις 19:30, όταν φορτηγό με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο μετέφερε λάδια, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του, έφυγε από το οδόστρωμα και ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και η τροχαία 'Αρτας, για τον απεγκλωβισμό του Έλληνα οδηγού από την καμπίνα του οχήματος. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο από την 5η ΕΜΑΚ, προκειμένου να βοηθήσει στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λόγω δυσκολιών, αναμένεται γερανός για να ανασύρει το βαρύ όχημα.

Η ανατροπή του φορτηγού οχήματος, σημειώθηκε στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, περίπου στο 145,6 χλμ., κοντά στη Σκαμνιά - σημείο εκτροπής της κυκλοφορίας λόγω του αγροτικού μπλόκου στον ανισόπεδο κόμβο της 'Αρτας.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του οδηγού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

