Ωραίες εικόνες στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας στον απόηχο των βιαιοτήτων του Ηρακλείου.



Ο λόγος για μια... γλυκιά έκπληξη που επιφύλαξαν αγρότες στη Μαρία, υποδιοικήτρια της αστυνομίας, η οποία είχε τα γενέθλιά της. Οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στο μπλόκο του Τελωνείου Εξοχής πήγαν στην αστυνόμο μια τούρτα γενεθλίων, και βέβαια της τραγούδησαν «να ζήσεις Μαρία και χρόνια πολλά».

Πηγή: skai.gr

