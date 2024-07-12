Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 20χρονου τουρίστα στην Κεφαλονιά, αφού το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Πρόκειται για τον Μπέντζαμιν από τη Νότια Αφρική, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν λίγο πιο βόρεια από τη Σάμη.

Το λιμενικό είχε ξεκινήσει από χθες έρευνες για τον εντοπισμό του. Τελικά, το άψυχο σώμα του εντόπισε το πρωί της Παρασκευής ένας ιδιώτης δύτης στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Σάμης ανατολικά της Κεφαλονιάς.

Η μητέρα του σε μια ανάρτηση που κυκλοφορούσε τις τελευταίες ώρες στα social media έγραφε:

«Ο γιος μου χάθηκε λίγο βόρεια της Σάμης. Παρακαλώ βοηθήστε μας να τον βρούμε. Ξέρω ότι η ακτοφυλακή κάνει έρευνα. Όσο περισσότεροι άνθρωποι βοηθούν τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να τον βρουν. Παρακαλώ βοηθήστε μας να βρούμε τον Benjamin».

Σύμφωνα με τον inkefalonia.gr, ο νεαρός βρισκόταν πάνω σε καταμαράν (στο οποίο εργαζόταν) που πλησίαζε στον κόλπο της Σάμης και κάποια στιγμή βούτηξε στην θάλασσα για να κολυμπήσει, καθώς του άρεσε να εξερευνά άγνωστα μέρη και θάλασσες αλλά δεν επέστρεψε σε αυτό.

Πηγή: skai.gr

