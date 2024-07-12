Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 48χρονο υπάλληλο καθαριότητας σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, στο 42,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών-Παλιουρίου στη Χαλκιδική.

Το δυστυχήμα σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 26χρονος, παρέσυρε τον 48χρονο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο απορριμματοφόρο.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.

Πηγή: skai.gr

