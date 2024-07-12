Στη φυλακή για 13 χρόνια ο φυσικοθεραπευτής που βίαζε επί πέντε χρόνια την ανήλικη κόρη της φίλης του

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 13 ετών καταδικάστηκε 56χρονος, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι επί πέντε χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη της φίλης του και τη φωτογράφιζε γυμνή.

Οι δικαστές, τακτικοί και ένορκοι, τον έκριναν ομόφωνα ένοχο για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου, καθώς επίσης, κατά πλειοψηφία, για πορνογραφία ανηλίκου, με την αναγνώριση ελαφρυντικού (πρότερου σύννομου βίου), ενώ αποφάσισαν η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, με αποτέλεσμα ο 56χρονος να παραμείνει στις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατείται από τον περυσινό Μάιο.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη, όταν, πριν από τρία χρόνια, η 25χρονη, σήμερα, παθούσα, παρακολουθώντας συνεδρίες με ψυχολόγο, βρήκε τη δύναμη να αποκαλύψει όσα βίωνε ως μαθήτρια δημοτικού στα χέρια του κατηγορούμενου.

Οι επίδικες πράξεις, όπως κατήγγειλε στη συνέχεια με μήνυσή της, συνέβησαν κατ' επανάληψη την περίοδο 2006 - 2010. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 56χρονος φυσιοθεραπευτής φαίνεται πως εκμεταλλευόταν τις φιλικές σχέσεις που διατηρούσε με τη μητέρα της καταγγέλλουσας και τη φιλοξενία που απολάμβανε κατά περιόδους από εκείνη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την καταγγελία, ο κατηγορούμενος φέρεται να απέστειλε βίντεο στην παθούσα, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, με το οποίο ομολογούσε τις πράξεις του, ζητώντας παράλληλα συγχώρεση για το κακό που της προκάλεσε.

Το επίμαχο βίντεο - μάλιστα - προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της πολυήμερης ακροαματικής διαδικασίας, με την υπεράσπιση πάντως να αμφισβητεί ότι το περιεχόμενό του αναφερόταν στις επίδικες πράξεις και τηρώντας γενικά αρνητική στάση απέναντι στο κατηγορητήριο.

Την ώρα της απολογίας του, ο 56χρονος επέλεξε να μη μεταχθεί στο δικαστήριο, παρότι σε όλες τις προηγούμενες δικασίμους είχε φυσική παρουσία στην αίθουσα.

Η δικαστική διερεύνηση, να σημειωθεί, τέλος, ξεκίνησε με ευρωπαϊκή εντολή έρευνας, καθώς εκείνο το διάστημα ο καταδικασθείς ζούσε στη Γερμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

