Σε έξαρση βρίσκεται και το φετινό καλοκαίρι ο κορωνοϊός με τις νοσηλείες σε απλές κλίνες να έχουν τετραπλασιαστεί και την μετάλλαξη Flirt να κυριαρχεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ τα νοσοκομεία «Σωτηρία» και «Ευαγγελισμός» έχουν 40 νέες εισαγωγές.

Σε όλη την Ελλάδα έχουμε 575 εισαγωγές σε μία εβδομάδα (1 -7 Ιουλίου) σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, αριθμός διπλάσιος από αυτόν που είχαμε συνηθίσει τους προηγούμενους μήνες.

Επιπλέον, έχουν τετραπλασιαστεί οι νοσηλείες στα νοσοκομεία ενώ το ίδιο διάστημα έχουν χάσει 21 άνθρωποι τη ζωή τους.

Οι περισσότεροι από τους νοσηλευόμενους και τα κρούσματα είναι στην Αττική, στην Κρήτη και την Πάτρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.