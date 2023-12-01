Χωρίς ταξί θα μείνει από τη Δευτέρα και για τέσσερις μέρες η Θεσσαλονίκη, καθώς οι ιδιοκτήτες θα συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΕΙΑΤΑ για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής» από τη Δευτέρα 04/12/2023 και από ώρα 05:00 ξεκινούν οι 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις έως και τα ξημερώματα της Παρασκευής 05:00π.μ.

«Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα επιδεινώσει την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση την οποία διέρχεται ο κλάδος μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.