Χωρίς ταξί θα μείνει αύριο Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου η Αθήνα λόγω της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), διαμαρτυρόμενο για το φορολογικό, το ασφαλιστικό, την ηλεκτροκίνηση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Οι αυτοκινητιστές απεργούν από τις 5:00 το πρωί της Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου, έως την ίδια ώρα της Τρίτης 10 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί, στις 11.00 το πρωί, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση.

Σε ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρεται σε μια σειρά από κυβερνητικές αποφάσεις και σημαντικές νομοθετικές παραλείψεις που δείχνουν ξεκάθαρα τις κατευθυντήριες γραμμές για τον κλάδο. Μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής:

▪ Ο νέος φορολογικός νόμος μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ασύμφορη εργασία και στην οικονομική καταστροφή.

▪ Το ασφαλιστικό σφίγγει τη θηλιά ακόμα περισσότερο γύρω από το λαιμό μας.

▪ Ο αθέμιτος ανταγωνισμός από ιδιωτικά αυτοκίνητα, πολυεθνικές εφαρμογές και την πειρατεία μας κλέβει κάθε μέρα το πιο ποιοτικό μεταφορικό μας έργο με την ανοχή της Πολιτείας.

Και αντί το υπουργείο να δώσει λύσεις, η κ. Κεφαλογιάννη εκδίδει διευκρινιστικές εγκυκλίους μέσω του Υπ. Τουρισμού που παρερμηνεύουν το νόμο και εμποδίζουν τις ελεγκτικές αρχές να βεβαιώσουν παραβάσεις και να επιβάλλουν ποινές.

▪ Η εμμονή της κυβέρνησης για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από το 2026 είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για το επάγγελμά μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, τα θέματα της γενικής συνέλευσης είναι:

- Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης

- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

- Εκλογές 02-06 Οκτωβρίου 2024

- Διοικητικός Απολογισμός

- Οικονομικός Απολογισμός ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022 έως & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

- Προϋπολογισμός - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 έως ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

- Εγγραφές - Διαγραφές μελών

Πηγή: skai.gr

