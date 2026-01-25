Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026

Μεγάλη γιορτή σήμερα - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στον Γρηγόρη και την Γρηγορία - Γιορτάζει και η Μαργαρίτα 

eortologio

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, 25 Ιανουαρίου, τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, μιας από τις κορυφαίες μορφές της Εκκλησίας και ενός εκ των Τριών Ιεραρχών.

Σήμερα λοιπόν, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στον Γρηγόρη και την Γρηγορία. 

Επίσης, η Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας Μαργαρίτας Οσιομάρτυρος. 

☀ Ανατολή ήλιου: 07:34 - Δύση ήλιου: 17:40
🌓  Σελήνη 6.6 ημερών 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark