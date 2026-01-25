Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, 25 Ιανουαρίου, τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, μιας από τις κορυφαίες μορφές της Εκκλησίας και ενός εκ των Τριών Ιεραρχών.

Σήμερα λοιπόν, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στον Γρηγόρη και την Γρηγορία.

Επίσης, η Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας Μαργαρίτας Οσιομάρτυρος.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:34 - Δύση ήλιου: 17:40

🌓 Σελήνη 6.6 ημερών



