Χαλκιδική: Νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία των Φλογητών

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 78χρονος από τη θάλασσα στα Φλογητά, στον δήμο Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ, στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου.

Πηγή: skai.gr

