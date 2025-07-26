Έχει «ξεφύγει» η πυρκαγιά που καίει από νωρίς σήμερα το πρωί στα Κύθηρα, με το μέτωπό της να έχει καλύψει ένα μεγάλο μέρος του νησιού και τους κατοίκους να κάνουν λόγο για βιβλική καταστροφή. Οι πύρινες φλόγες αργά το απόγευμα πλησίασαν το χωριό Δρυμώνας, ενώ προληπτικά έχουν εκκενωθεί ορισμένοι οικισμοί. Ήταν τέτοια η ένταση της φωτιάς που χρειάστηκε να γίνει επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία Λημνιώνας Κυθήρων προς το λιμάνι του Καψαλίου, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος (ΚΕΠΙΧ), με σκάφη του λιμενικού και ιδιώτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, έχουν συνολικά απεγκλωβιστεί 139 άτομα, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό υπήρχε και ένα βρέφος, από 1 πλοίο λιμενικού σκάφους και 3 ιδιωτικά σκάφη τα οποία μεταφέρθηκαν στον λιμένα Καψαλίου, ενώ σε ετοιμότητα παραμένουν 2 πλοία του λιμενικού και 2 ιδιωτικά στον Λιμνιώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, στην παραλία εχουν παραμείνει 11 άτομα (9 ενήλικες και 2 παιδιά), μόνιμοι κάτοικοι Λιμνιώνα, που δεν επιθυμούν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

