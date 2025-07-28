Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στη λεωφόρο Αχαρνών - Ζημιές και στα δύο οχήματα (Βίντεο)

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεν υπάρχουν τραυματίες - Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αχαρνών από το ύψος της οδού Τσούντα έως τη συμβολή της με την οδό Βικέλα

UPDATE: 11:07
Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με ΙΧ

 Ένα αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε λίγο μετά τις 10:20 επί της Αχαρνών, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με ΙΧ στην περιοχή των Πατησίων.

Και τα δύο οχήματα υπέστησαν ζημιές κατά την πρόσκρουση και λόγω της εκροής λαδιών στο οδόστρωμα η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην Αχαρνών από την Τσούντα έως τη Βικέλα. Κατά το ατύχημα δεν προέκυψε τραυματισμός.

Οι υπεύθυνοι αναμένουν ένα ανταλλακτικό προκειμένου να θέσουν σε λειτουργία το λεωφορείο και να το μετακινήσουν, ώστε να αποδοθεί η Αχαρνών κανονικά στην κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύγκρουση λεωφορείο Πατήσια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark