Ένα αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε λίγο μετά τις 10:20 επί της Αχαρνών, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με ΙΧ στην περιοχή των Πατησίων.

Και τα δύο οχήματα υπέστησαν ζημιές κατά την πρόσκρουση και λόγω της εκροής λαδιών στο οδόστρωμα η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην Αχαρνών από την Τσούντα έως τη Βικέλα. Κατά το ατύχημα δεν προέκυψε τραυματισμός.

Οι υπεύθυνοι αναμένουν ένα ανταλλακτικό προκειμένου να θέσουν σε λειτουργία το λεωφορείο και να το μετακινήσουν, ώστε να αποδοθεί η Αχαρνών κανονικά στην κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

