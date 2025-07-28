Αιματηρή συμπλοκή έγινε χθες το μεσημέρι της Κυριακής στις Φυλακές Λάρισας, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 41χρονου Τούρκου κρατούμενου.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο καβγάς έγινε όταν οι κρατούμενοι προαυλίζονταν, με έναν 29χρονο Έλληνα κρατούμενο να επιτίθεται κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στον 41χρονο Τούρκο και να του καταφέρνει πολλαπλές μαχαιριές με αυτοσχέδιο μαχαίρι.
Ο 41χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά δεν άντεξε και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του δύο περίπου ώρες μετά.
Ο 29χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα στον Εισαγγελέα.
