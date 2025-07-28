Λογαριασμός
Άγρια δολοφονία μέσα στις φυλακές Λάρισας: Μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου Τούρκο κρατούμενο 

Ο καβγάς έγινε όταν οι κρατούμενοι προαυλίζονταν, με έναν 29χρονο Έλληνα κρατούμενο να επιτίθεται κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στον 41χρονο

Αιματηρή συμπλοκή έγινε χθες το μεσημέρι της Κυριακής στις Φυλακές Λάρισας, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 41χρονου Τούρκου κρατούμενου.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο καβγάς έγινε όταν οι κρατούμενοι προαυλίζονταν, με έναν 29χρονο Έλληνα κρατούμενο να επιτίθεται κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στον 41χρονο Τούρκο και να του καταφέρνει πολλαπλές μαχαιριές με αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Ο 41χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά δεν άντεξε και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του δύο περίπου ώρες μετά.

Ο 29χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα στον Εισαγγελέα.

