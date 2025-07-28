Μαίνεται η φωτιά στην Εορδαία Πτολεμαΐδας - Η εικόνα από τα υπόλοιπα μέτωπα στη χώρα

Για δεύτερη μέρα συνεχίζει να καίει η φωτιά σε δύσβατη ορεινή περιοχή της Εορδαίας Κοζάνης, όπου με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από ελικόπτερο, ενώ ολονύχτια μάχη έδωσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι έρπουσα, καίγοντας υπόροφη βλάστηση στην κορυφογραμμή των Λιβερών. Στο πεδίο παραμένουν 52 πυροσβέστες με 11 οχήματα κι ένα πεζοπόρο τμήμα. Το έργο τους συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στις Σέρρες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι Εύβοια, Μεσσηνία, Λακωνία και Κύθηρα.

Από τα Κύθηρα και τα Χανιά στο νότο, μέχρι την Πτολεμαΐδα στο βορρά, και από την Εύβοια και την Αττική στα ανατολικά, μέχρι τη Μεσσηνία στα δυτικά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχώς μάχη με τις φλόγες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Χιλιάδες στρέμματα πρασίνου έγιναν στάχτη και μαζί κάηκαν σπίτια, αγροικίες, ποιμνιοστάσια, μελίσσια και καλλιέργειες.

Αντίστοιχα, στα Κύθηρα υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και μικρές αναζωπυρώσεις που ξεκίνησαν από το μεσημέρι της Κυριακής. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς η ένταση των ανέμων αναμένεται να αυξηθεί με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Διάσπαρτες εστίες υπάρχουν και σε Μεσσηνία και Εύβοια, ενώ σε επιφυλακή είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στα Χανιά, για αναζωπυρώσεις.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.