Κικίλιας από την φωτιά στην Εύβοια: Nύχτα μάχης, κανείς δεν φεύγει

Για μία «νύχτα μάχης» έκανε λόγο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, που έχει μεταβεί στην πυρκαγιά στην Εύβοια.

«Eίναι μια νύχτα μάχης για μας. Η κατάσταση δεν είναι αυτή που αντιμετωπίσαμε το μεσημέρι, δεν είναι ούτε τα μποφόρ τέτοια, ούτε τα μελτέμια. Όμως, δυστυχώς, η Εύβοια είναι η φυσική άμυνα, αν θέλετε, μπροστά από την Αττική και δίνει πάντα καιρό τέτοιο που μας δημιουργεί προβλήματα. Μια τέτοια κατάσταση αντιμετωπίσαμε το μεσημέρι στα Ψαχνά Εύβοιας. Είναι όλοι εδώ, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο υπαρχηγός, όλη η ηγεσία, όλες οι επίγειες δυνάμεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε ότι όλες οι δυνάμεις που επιχειρούν θα δουλέψουν για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών μέσα στη νύχτα.

«Η δουλειά που κάνουμε μαζί με όλους τους φορείς είναι οι ζώνες. Η δουλειά που μπορεί να γίνει μέσα στη νύχτα. Πρώτα απ' όλα με ασφάλεια, έτσι ώστε να βρούμε μια καλύτερη κατάσταση με το πρώτο φως που θα επιχειρήσουν τα εναέρια. Κανείς δεν θα φύγει από εδώ πέρα όλο το βράδυ, μέχρι να κάνουμε την δουλειά μας», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Όπως είπε, «η πυρκαγιά και η ζώνη που έχει ήδη κάψει ή περάσει, θα δώσει και αναζωπυρώσεις και θα έχει και προκλήσεις και την αυριανή ημέρα» ενώ κάλεσε τους πολίτες «να πειθαρχούν και να ακούν τις οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας που κάνει τις εκκενώσεις αλλά και τις πυροσβεστικές δυνάμεις».

Αναφορικά με την αυριανή ημέρα, ο κ. Κικίλιας είπε ότι πάνω από 20 εναέρια μέσα θα επιχειρούν με το πρώτο φως της μέρας. Αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε, ότι θα πετάξουν σε δύο κύκλους.

«Μόνιμα να υπάρχουν εναέρια από πάνω. Να μην μένει η πυρκαγιά χωρίς εναέριο», τόνισε.

«Δουλειά όλο το βράδυ και μάχη, και δουλειά το πρωί», υπογράμμισε.

«Βλέπετε ότι φέτος είμαστε όλοι μαζί εδώ. Περιφέρεια, δήμοι, πυροσβεστική, εθελοντές, αστυνομία, δασαρχεία και ένοπλες δυνάμεις. Θα ήθελα να υπάρχει πρώτα απ' όλα ασφάλεια. Μετά βεβαίως μας ενδιαφέρουν οι περιουσίες των ανθρώπων, τα σπίτια και τα έχουμε προστατεύσει όπως βλέπετε σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά έχουμε και ένα στόχο, μια δουλειά, να μαζέψουμε αυτή την κατάσταση και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε, φέρνοντας αυτή την πυρκαγιά σε ύφεση», σημείωσε και προσέθεσε ότι μέσα σε διάστημα λίγων ωρών σήμερα εκδηλώθηκαν πάνω από 40 πυρκαγιές.

«Από την Ηλεία, στην κεντρική Μακεδονία, το Κιλκίς ξανά, το Ωραιόκαστρο, την Κεντρική Εύβοια. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν συγχωρείται κανένα λάθος. Δεν έχει βρέξει, το είδατε. Δεν έχει χιονίσει, δεν υπάρχει υγρασία. Αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη αντιπυρική περίοδο των τελευταίων 20 χρόνων και όμως βλέπετε είναι κάθε μέρα εδώ και παλεύουν όλοι και υπάρχει και τίμημα. Βλέπετε πυροσβέστες τραυματίες, πυροσβέστες με εγκαύματα, άνθρωποι του καθήκοντος οι οποίοι δίνουν όλους το είναι. Αυτούς, τους εθελοντές μας και όλους τους συνεργάτες εδώ πέρα, τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

