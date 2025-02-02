Έφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Μπαταγιάννης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Super League από τον Ιούνιο του 2018 μέχρι τον Απρίλιο του 2019. Ήταν δικηγόρος, ενώ υπήρξε αντιπρόεδρος στον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Ευάγγελου Μπαταγιάννη, διακεκριμένου δικηγόρου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ο Ευάγγελος Μπαταγιάννης διετέλεσε Πρόεδρος της Super League από τον Ιούνιο του 2018, μέχρι τον Απρίλιο του 2019».

Η ανακοίνωση του Ατρομήτου:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος εκφράζει τα πιο θερμά της συλλυπητήρια για την απώλεια του Ευάγγελου Μπαταγιάννη. Ο Ευάγγελος Μπαταγιάννης υπήρξε ένας κορυφαίος δικηγόρος και για πολλά χρόνια διετέλεσε μεταξύ άλλων και Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, προσφέροντας φυσικά και τις νομικές του υπηρεσίες στην ομάδα μας. Κουράγιο και δύναμη στην οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».



