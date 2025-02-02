«Μας ανησυχεί η σεισμική ακολουθία που σημειώνεται κυρίως από χθες το πρωί καθώς έχουμε αύξηση στο πλήθος των σεισμών, αύξηση στα μεγέθη ενώ το επίκεντρο έχει μετακινηθεί προς τα βορειοανατολικά», δήλωσε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος στον ΣΚΑΪ 100,3, για τις συνεχείς δονήσεις στη Σαντορίνη και την Αμοργό, τονίζοντας πως μεγάλωσε τμήμα του ρήγματος που είχε ενεργοποιηθεί.

Όπως εξηγεί ο σεισμολόγος, οι σεισμοί είναι τεκτονικοί και έχουν σχέση με ενεργά ρήγματα της περιοχής και όχι με το ηφαίστειο.

Πρόσθεσε πως ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου μπορεί να ληφθούν μέτρα και σε άλλα νησιά, εκτός της Σαντορίνης.

Και σε ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Παπαδόπουλος γράφει:

«Σεισμοί στη Σαντορίνη-Αμοργό. Τις τελευταίες ώρες συνεχίστηκε αμείωτη η σεισμική δράση με πολλούς σεισμούς μεγέθους πάνω από 3.5. Πριν λίγη ώρα έγινε 4.5. Όπως τόνισα από χθες, οι σεισμοί είναι τεκτονικοί, όχι ηφαιστειακοί, και το επίπεδο του σεισμικού κινδύνου έχει ανέβει σε σχέση με αυτό πριν 48 ώρες, λόγω της αύξησης του πλήθους των σεισμών, αύξησης των μεγεθών τους και μετατόπισης των επικέντρων προς βορειοανατολικά».

