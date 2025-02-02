Αιτωλικό: Συνελήφθη άνδρας που θανάτωσε σκύλο με κυνηγετικό όπλο

Ένας άνδρας συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στο Αιτωλικό και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία, ο κατηγορούμενος χθες το μεσημέρι, με τη χρήση κυνηγετικού όπλου, θανάτωσε σκύλο του καταγγέλλοντα, σε περιοχή του Αρακύνθου.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργήθηκαν αναζητήσεις από τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκε ένα κυνηγετικό όπλο, ιδιοκτησίας του.

Πηγή: skai.gr

