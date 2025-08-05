Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Covid νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται ένα βρέφος 16 ημερών με κορωνοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για ένα αγοράκι, το οποίο είχε γεννηθεί σε ιδιωτική κλινική, ήταν υγιές και μετά το εξιτήριο παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως στο Νοσοκομείο όπου κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στη Μονάδα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, στο παιδιατρικό covid νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 5 ετών.

Νοσηλείες ασθενών θετικών στον κορωνοϊό καταγράφονται και σε ενήλικες στα Χανιά, καθώς ένας 82χρονος Χανιώτης και μια 61χρονη τουρίστρια νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Πηγή: skai.gr

