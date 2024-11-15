Διάρρηξη σε ψητοπωλείο στην Ηλεία

Περίσσιο θράσος είχε ένας διαρρήκτης το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Πύργο, που μπούκαρε σε ψητοπωλείο σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Αδιαφόρησε για τις κάμερες ασφαλείας, που τον κατέγραψαν ακόμα και σε κοντινό πλάνο, έσπασε την πόρτα, άρπαξε την ταμειακή και έφυγε τρέχοντας.

Το συγκεκριμένο βράδυ το ψητοπωλείο έκλεισε περίπου τα μεσάνυχτα. Ο διαρρήκτης φαίνεται πως άφησε να περάσει μια ώρα - ίσως φοβούμενος ότι κάποιος θα μπορούσε να γυρίσει σε αυτό το διάστημα - και τότε μπούκαρε.

Και είχε σχέδιο όπως φαίνεται γιατί επέλεξε να μπει από ένα σημείο στο πλάι του μαγαζιού, να περάσει μέσα από τμήμα όπου οι τέντες του παρείχαν κάλυψη και να φτάσει στην κεντρική πόρτα, στην οποία έσπασε το τζάμι με μια καρέκλα.

Στη συνέχεια χωρίς να χάσει χρόνο, πήγε κατευθείαν στο ταμείο, έλεγξε ότι το συρτάρι περιείχε χρήματα και το άρπαξε, σέρνοντας και την ταμειακή μηχανή για να βγει τρέχοντας από το κατάστημα.

Ο διαρρήκτης φορούσε full face κουκούλα και είχε φροντίσει ακόμα να τραβήξει τα μανίκια της μπλούζας του τόσο ώστε να καλύψει τις παλάμες του και να μην αφήσει αποτυπώματα.

Ωστόσο η εικόνα του αποτυπώθηκε και μάλιστα σε κοντινό πλάνο από τις κάμερες ασφαλείας και κυρίως από αυτή που βρισκόταν ακριβώς δίπλα από την ταμειακή μηχανή και μάλλον αγνοούσε την ύπαρξή της…

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου, που παρέλαβε όλο το βιντεοληπτικό υλικό και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Δείτε video και φωτογραφίες

