Έξι συλλήψεις στον αγώνα Ελλάδα - Αγγλία: Τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Eντατικοί σχολαστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε φιλάθλους από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας και διενεργήθηκαν 6 συλλήψεις, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για τη διεξαγωγή αγώνα ποδοσφαίρου της διοργάνωσης «UEFA Nations League» μεταξύ των εθνικών ομάδων Ελλάδα – Αγγλία, χθες βράδυ (14/11) στο Ο.Α.Κ.Α.

Συνελήφθησαν -3- νεαροί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, από τη Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α. και από αστυνομικούς που είχαν αναπτυχθεί στους εξωτερικούς χώρους του γηπέδου και ήταν επιφορτισμένοι για τον λεπτομερή έλεγχο των εισερχόμενων φιλάθλων στην αθλητική εγκατάσταση για τον αποκλεισμό εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν μετά από άμεση ανταπόκριση, και ακινητοποιήθηκαν -3- άτομα, δύο εξ’ αυτών να κάνουν χρήση laser και ένας ο οποίος ενεργοποίησε κατά τη διάρκεια του αγώνα δύο καπνογόνα, από αστυνομικούς που ήταν αρμόδιοι για την εποπτεία των φιλάθλων στις κερκίδες και στους λοιπούς χώρους μέσω του κλειστού κυκλώματος επιτήρησης της εγκατάστασης,

Από τακτικές περιπολίες για προληπτική αστυνόμευση στην αστική περιοχή που κινούνταν οι φίλαθλοι τον προγενέστερο χρόνο του επίμαχου αγώνα, εντοπίστηκε από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 56χρονος φίλαθλος της φιλοξενούμενης ομάδας στο κέντρο της Αθήνας να κατέχει -22- καπνογόνα χειρός και σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για κατοχή βεγγαλικών.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

