Στη φυλακή οδηγείται 63χρονος ο οποίος κρίθηκε σήμερα από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χίου, ένοχος κατά πλειοψηφία για την πυρκαγιά που κατέκαψε την περασμένη Δευτέρα δασικές εκτάσεις στη Σιδηρούντα της Χίου.

Στον 63χρονο επιβλήθηκε κατά πλειοψηφία ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ ας σημειωθεί ότι το δικαστήριο απέρριψε αίτημα αναγνώρισης του ελαφρυντικού του πρότερου έντιμου βίου θεωρώντας ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να αποκρύψει την εμπλοκή του, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ας σημειωθεί ότι η έφεση σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα δεν μετατρέπεται και δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα οπότε και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.