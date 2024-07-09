Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Σιδηρούντα στη Χίο η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στα όρια που είχε ξεσπάσει η προηγούμενη πυρκαγιά. Ωστόσο δεν έχει εξακριβωθεί από την Πυροσβεστική εάν πρόκειται για αναζωπύρωση ή προκλήθηκε από άλλη αιτία.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σιδηρούντα, #Χίος.

Επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.