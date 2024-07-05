ΑΑΔΕ: Διπλό μπλόκο στο λαθρεμπόριο καυσίμων σε Κρήτη και Κω

Τελωνειακοί Ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν παράνομα πρατήρια καυσίμων σε Ηράκλειο Κρήτης και Κω, με αποτέλεσμα τη διετή σφράγισή τους.

Ειδικότερα:

1. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που προέκυψαν από καταγγελία στην εφαρμογή appodixi της ΑΑΔΕ, διαπιστώθηκε ότι για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης εκδόθηκε χειρόγραφη απόδειξη Λιανικής Πώλησης, η οποία δεν είχε διαβιβαστεί στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Από τον επιτόπιο έλεγχο στο πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης διαπιστώθηκαν ελλιπή παραστατικά για τα καύσιμα στις δεξαμενές, και διερευνάται το αδίκημα της λαθρεμπορίας.

2. Ελεγκτές του Τελωνείου της Κω, διενεργώντας τακτικό έλεγχο σε ξενοδοχείο του νησιού, διαπίστωσαν κατοχή νοθευμένων καυσίμων.

Ο έλεγχός τους συνεχίστηκε στο πρατήριο από όπου έγινε η προμήθεια και διαπιστώθηκε η ύπαρξη λαθραίων καυσίμων σε:

• τρία βυτιοφόρα οχήματα, συνολικής ποσότητας 5.960 λίτρων και

• πέντε δεξαμενές με 1.072 λίτρα πετρέλαιο και 11.853 λίτρα βενζίνη.

Τα καύσιμα κατασχέθηκαν και θα απαντληθούν από τις δεξαμενές και τα βυτιοφόρα.

Ταυτόχρονα, οι υποθέσεις διαβιβάζονται στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων, ενώ, επιπλέον, ενεργοποιούνται άμεσα οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, για την απαγόρευση διάθεσης καυσίμων σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τα πρατήρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.