Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Χίος από το μεσημέρι της Κυριακής λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κοφινά, κάτω από την Παναγία Βοήθεια και επεκτάθηκε σε τρία διαφορετικά μέτωπα.

Το βράδυ έγινε γνωστό ότι κάηκαν τρία σπίτια στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, περίπου 4 χιλιόμετρα από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα καθώς οι κάτοικοι είχαν εκκενώσει την περιοχή.

Λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Κυριακής, ήχησε ξανά το 112 στους κατοίκους Άγιος Μακάριος Βροντάδου.

Εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους του νησιού- Δείτε το βίντεο του «Ράδιο Αλήθεια»:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη, ενώ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες συνεχίζουν να απειλούν σπίτια, ενώ δημοσιογράφος από το Ράδιο Αλήθεια της Χίου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, μετέφερε τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Όπως είπε εστάλη και άλλο μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν κάτοικοι 15 περιοχών.

«Η φωτιά έχει ανοίξει πολύ, είναι σε πολλά μέτωπα και πολύ κοντά στα σπίτια», ανέφερε στον ΣΚΑΙ, ο Γιώργος Ζώας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Χίου. Τόνισε ότι τα πιο επικίνδυνα σημεία αυτήν την ώρα, είναι οι Καρυές και η περιοχή Καμπόχωρα.

Συγκλονιστικές εικόνες στη Χίο: Σε απόσταση αναπνοής από σπίτια οι φλόγες - Κάτοικοι με κουβάδες και λάστιχα

Το απόγευμα εκκενώθηκε το κέντρο φιλοξενίας μεταναστών και συνολικά 629 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική οι πυρκαγιές το πρωί και μεσημέρι της Κυριακής, σε τρία διαφορετικά σημεία και συγκεκριμένα στις περιοχές, Κοφινά, Αγία Άννα και Άγιος Μακάριος Βροντάδων.

Συνολικά επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και της 13ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 23 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 35 Πυροσβεστών της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. που μετέβησαν από Ελευσίνα με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ και από τη Θεσσαλονίκη θα φτάσουν αεροπορικώς στο νησί 35 πυροσβέστες της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.. Επίσης, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 35 πυροσβέστες με πέντε 5 οχήματα και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά δύο 2 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνει στη Χίο, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε), ώστε σε συνεργασία με δυνάμεις της Κρατικής Ασφάλειας του νησιού να διερευνήσουν τα αίτια των πυρκαγιών.

Δείτε βίντεο από το «ΡΑΔΙΟ ΑΛΗΘΕΙΑ» της Χίου:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Η φωτιά είναι σε πολλά μέτωπα σε όλο το νησί και μέσα στον αστικό ιστό. Έχουν έρθει δυνάμεις από Αθήνα και περιμένουμε και άλλες τις επόμενες ώρες», ανέφερε στον ΣΚΑΙ, ο δήμαρχος Χίου Ιωάννης Μαλαφής, προσθέτοντας ότι την κατάσταση επιδεινώνουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.