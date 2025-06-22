Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Μεσάγκαλα της Λάρισας, με έναν 61χρονο να δέχεται άγρια επίθεση από μια παρέα νεαρών.

Όλα έγιναν, κατά τα καταγγελλόμενα, όταν ο 61χρονος έκανε τον περίπατό του μαζί με την σύζυγό του, και μία παρέα αποτελούμενη από τέσσερα άτομα, έριξε νερό στον άνδρα, χωρίς να υπάρχει κάποιο προηγούμενο.

Ο 61χρονος τότε ζήτησε εξηγήσεις από τους νεαρούς με αποτέλεσμα να υπάρξει λεκτική διαμάχη. Η κατάσταση ξέφυγε από πλευράς νεαρών οι οποίοι άρπαξαν ένα ξύλο από την γυναίκα του 61χρονου, η οποία το κρατούσε για την διευκόλυνση του περιπάτου της και άρχισαν να ξυλοκοπούν άσχημα τον άνδρα, με το ξύλο και με γροθιές, αναφέρει το onlarissa.

Μάλιστα, φέρει χτυπήματα σε όλο το σώματα του και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο τμήμα των επειγόντων, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Τεμπών, οι δύο δράστες και συγκεκριμένα δύο 18χρονοι από τα Τρίκαλα, ενώ αναζητείται ένας 28χρονος από την Αθήνα, μέλος της ίδιας παρέας.

Υπήρξε και ένα τέταρτο άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει την έρευνα για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

