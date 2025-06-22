Ρεκόρ κινητοποιήσεων κατέγραψαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το τελευταίο 48ωρο, με 110 νέες ενάρξεις αγροτοδασικών πυρκαγιών σε διάφορα σημεία της χώρας. Παρά τη μαζικότητα των περιστατικών, οι περισσότερες εστίες τέθηκαν υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση των επίγειων και εναέριων μέσων.

Αυτό τονίζει με ανάρτηση ο υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι τρεις ταυτόχρονες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Χίο, σε δασικές εκτάσεις στον Κοφινά, την Αγία Άννα και τους Βροντάδες, με τον δείκτη επικινδυνότητας να βρίσκεται στο επίπεδο 4.

Η φύση και ο συγχρονισμός των πυρκαγιών οδήγησαν στην αποστολή ειδικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο νησί, το οποίο σε συνεργασία με την Κρατική Ασφάλεια θα διερευνήσει τα αίτια και πιθανά στοιχεία κακόβουλης ενέργειας.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές, η αυστηροποίηση των κυρώσεων για εμπρησμούς είναι πλέον σε πλήρη εφαρμογή. Όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, οι εμπρηστές, είτε εξ αμελείας είτε εκ προθέσεως, αντιμετωπίζουν βαριές διοικητικές ποινές, πρόστιμα και ποινικές διώξεις.

Η ανάρτηση του υπουργού:

