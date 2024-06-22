Χίος: Εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Καταστροφή των Ψαρών

Σήμερα και αύριο, 22 και 23 Ιουνίου, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις τιμής στα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των Ψαρών από τους Οθωμανούς, στις 22 Ιουνίου του 1824. Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσωπεί ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, που ήδη από το πρωί βρίσκεται στα Ψαρά.

«Η καταστροφή των Ψαρών και το Ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης αποτέλεσαν ένα από τα κορυφαία γεγονότα του μεγάλου αγώνα του έθνους μας για ελευθερία, αυτοδιάθεση και αξιοπρέπεια. Πέρασε τελικά στην ιστορία της πατρίδας μας, αλλά και στη συνείδηση όλων όχι σαν ήττα αλλά σαν δόξα αθάνατη για ολόκληρο τον ελληνισμό», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών.

Σήμερα Σάββατο, 22 Ιουνίου, πραγματοποιείται πορεία μνήμης που ξεκίνησε από το Μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο βόρειο μέρος του νησιού, κοντά στην τοποθεσία όπου έγινε η απόβαση των Τούρκων το 1824, και θα καταλήξει στη μαρτυρική Μαύρη Ράχη, διασχίζοντας το νησί. Με ενδιάμεσες στάσεις σε τοποθεσίες ορόσημα, όπου πραγματοποιήθηκαν μάχες, οι συμμετέχοντες θα αποτίσουν φόρο τιμής στους πεσόντες υπερασπιστές του νησιού.

Οι συμμετέχοντες, μεταφέρουν εναλλάξ τον φλεγόμενο πυρσό, που συμβολίζει τη φωτιά και τον όλεθρο που άφησαν πίσω τους οι εισβολείς. Παράλληλα όμως, θα συμβολίζει και τη φλόγα της επανάστασης, καθώς η ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης στη Μαύρη Ράχη, αποτέλεσε σύμβολο αυτοθυσίας και αυταπάρνησης.

Νωρίς το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί στη Μαύρη Ράχη ο πανηγυρικός εσπερινός και θα ακολουθήσει τρισάγιο στο μνημείο των πεσόντων και προσκλητήριο νεκρών.

Στις 9:30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος θα γίνουν οι χαιρετισμοί των επισήμων, απαγγελίες ποιημάτων, βραβεύσεις από πλευράς Δήμου και παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης». Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος και αναπαράσταση της ανατίναξης της πυριτιδαποθήκης.

Αύριο Κυριακή 23 Ιουνίου, στις 11 το πρωί θα γίνει η Δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών, με εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκο. Θα ακολουθήσει τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το μεσημέρι, με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα του πολιτιστικού συλλόγου «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.