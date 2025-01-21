Χειροπέδες στους κλέφτες με τα «χίλια πρόσωπα» - Παρίσταναν τους τεχνικούς και ξάφριζαν σπίτια

Συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες στις 18 Ιανουαρίου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.), 2 άτομα, ηλικίας 43 και 39 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από οικίες ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και συντηρητών ασανσέρ.

Ειδικότερα κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για περιστατικό κλοπής από οικία στην περιοχή του Γκύζη μεσημβρινές ώρες στις 18 Ιανουαρίου εντόπισαν ύποπτο αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Εκεί αναγνωρίστηκαν ως δράστες της συγκεκριμένης κλοπής οικίας όπου, από κοινού με δύο συνεργούς τους, εισήλθαν σε οικία ηλικιωμένης προσποιούμενοι τους υπαλλήλους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων και χρηματικό ποσό.

Πώς δρούσαν

Επιπλέον όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον περασμένο Δεκέμβριο, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς και εναλλασσόμενους ρόλους, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από οικίες ηλικιωμένων κυρίως στην περιοχή του Κυψέλης αλλά και σε όμορες περιοχές.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, κινούνταν στις ανωτέρω περιοχές αναζητώντας οικίες όπου διέμεναν ηλικιωμένα άτομα που ενδεχομένως να πείθονταν από τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούσε η ομάδα προκειμένου να εισβάλλει στις οικίες τους και με τη μέθοδο της απασχόλησης να ολοκληρώσουν την εγκληματικές τους πράξεις.

Όταν τους εντόπιζαν, τους προσέγγιζαν υποδυόμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή τους συντηρητές ασανσέρ οι οποίοι τους επισκέπτονται δήθεν για εργασίες.

Όταν οι παθόντες πείθονταν για την ιδιότητα τους και οι κατηγορούμενοι κατάφερναν να εισέλθουν εντός των οικιών οπού ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις κλοπής

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -5- περιπτώσεις κλοπών στην περιοχή της Κυψέλης, του Γκύζη και των Αμπελοκήπων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ η έρευνα για τη εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.