Εξιτήριο πήρε σήμερα το πρωί η 32χρονη γυναίκα από το Χρυσοχώρι Καβάλας, μουσουλμανικού θρησκεύματος, η οποία από την περασμένη Παρασκευή νοσηλευόταν τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμότειχου, ως ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εμφανώς τρομοκρατημένη με νωπά ακόμη τα σημάδια στο σώμα και το πρόσωπό της, παραμορφωμένη και συνοδευόμενη από άνδρες της ασφάλειας, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο για να επιστρέψει στην οικογένεια της, τους γονείς και τα 5 παιδιά της.

«Επί τρεις εβδομάδες με βίαζε και με χτυπούσε» δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, κλαίγοντας και ζητώντας περισσότερη προστασία γιατί δεν νιώθει ασφάλεια ακόμη και με τους γονείς της. Η ίδια τον είχε γνωρίσει μέσω του διαδικτύου και αποφάσισε να πάει στο Διδυμότειχο να τον δει κι από κοντά. Σε βάρος του 32χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, παράνομη κατακράτηση και ενδοοικογενειακή βία, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη.

Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση

Σοκαριστικά είναι και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της 32χρονης. Σύμφωνα με το thesstoday, η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, έδειξε ότι η γυναίκα υπέστη βιασμό κατ’ εξακολούθηση κατά φύση και παρά φύση.

Μάλιστα, ενδεικτικό της αγριότητας του δράστη αποτελεί το ότι το θύμα φέρει μεγάλα αιματώματα και εκχυμώσεις κυριολεκτικά σε όλο της κορμί ενώ ο 32χρονος τη χτυπούσε ακόμη και με ξύλο.

Επίσης, o 32χρονος, την έβγαζε βόλτα με μάσκα και γυαλιά ηλίου για να μη φαίνονται τα χτυπήματά της.

Σημειώνεται ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω του διαδικτύου, όμως η ίδια, όπως ανέφερε στις αρχές δεν πίστευε πως θα βρισκόταν αντιμέτωπη με αυτό τον εφιάλτη.

Το χρονικό

Η γυναίκα, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, ξέφυγε από την επίβλεψη του 35χρονου ομόθρησκου συντρόφου της, ενώ περπατούσαν στο δρόμο. Σκαρφάλωσε το προστατευτικό μπαλκόνι υπαίθριας ψησταριάς, ορμώντας σε τραπέζι θαμώνων, ζητώντας τους απεγνωσμένα να την σώσουν.

Όπως μας εξήγησε ένας από τους ανθρώπους που την έσωσε, όπως εκείνη δήλωνε αργότερα στο Νοσοκομείο, όλα έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Ο 35χρονος τους έλεγε ότι δεν συμβαίνει κάτι, αλλά λίγο αργότερα τράπηκε σε φυγή. Η 32χρονη εξετάσθηκε από τους γιατρούς χωρίς να έχει σοβαρές κακώσεις γι’ αυτό και σήμερα πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο.

Το Αυτόφωρο έχει εκπνεύσει για τον 35χρονο άνδρα χωρίς να έχει εντοπισθεί, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λάβει κλήση από τον Εισαγγελέα στην κατοχή του οποίου βρίσκεται η δικογραφία.

Γνωστός στις αρχές ο 32χρονος

Ο 35χονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με την πρώην σύζυγό του, με την οποία έχει αποκτήσει 5 παιδιά, αλλά και με μια σύντροφο του από την Αλεξανδρούπολη πριν 2-3 μήνες, στην οποία ασκούσε σωματική βία. Στην περίπτωση αυτή ο Εισαγγελέας είχε ζητήσει από τον ίδιο να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στην Αστυνομία και αυτό γιατί βρίσκονταν σε ανάρρωση μετά από καυγά και συμπλοκή, που είχε τον περασμένο Φεβρουάριο με φίλο του, για προσωπικές διάφορες, τραβώντας μαχαίρι, ενώ εκείνος τον είχε τραυματίσει σοβαρά με το ξύλινο κοντάκιο όπλου.

