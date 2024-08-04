Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στην Κοινότητα Αχλαδέας του Δήμου Δωδώνης μέσα σε οικισμό του χωριού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδαψ epiruspost.gr, oι κάτοικοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και κατάφεραν να σώσουν δύο σπίτια που η φωτιά είχε φτάσει στις αυλές.

Προς στιγμή απειλούνται και άλλες κατοικίες ενώ έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία οχήματα της οποίας κινούνται από τα Ιωάννινα και πρέπει να διανύσουν περίπου 50 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο συμβάν.

Ταυτόχρονα ζητήθηκε συνδρομή εναέριων μέσων και ήδη έχουν απογειωθεί air tractor και ελικόπτερο.

