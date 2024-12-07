Περιφέρεια Αττικής: Όλα έτοιμα για το ωραιότερο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Αθήνας στο Πεδίον του Άρεως

Μόνο λίγες ώρες έμειναν για τη φωταγώγηση το πανέμορφου Χριστουγεννιάτικου Χωριού που δημιούργησε η Περιφέρεια Αττικής στο Πεδίον του Άρεως και όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της μαγικής γιορτής των Χριστουγέννων.

Αύριο, Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, χιλιάδες λαμπιόνια θα φωτίσουν το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο στην καρδιά της Αθήνας, που έχει φορέσει τα γιορτινά του, ενώ μέχρι τις 7 Ιανουαρίου όσοι βρεθούν στο Πεδίον του Άρεως μπορούν να συμμετάσχουν σε πλήθος δράσεων και να απολαύσουν ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα γιά όλα τα γούστα.

Αύριο, στις 18:00 ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, θα ...πατήσει το κουμπί για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, με ένα μοναδικό lightshow που υπόσχεται να κλέψει τις εντυπώσεις. Επί σκηνής θα βρεθούν η Ελένη Φουρέιρα και ο Γιώργος Περρής, με ένα ειδικό εορταστικό ρεπερτόριο, με παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά. Και η μαγεία των Χριστουγέννων θα ταξιδέψει μέχρι τον… αττικό ουρανό, καθώς η Περιφέρεια έχει προγραμματίσει ένα ξεχωριστό drone show με χριστουγεννιάτικες φιγούρες και εορταστικό περιεχόμενο. Ένα πραγματικά μοναδικό υπερθέαμα -με τη βοήθεια της τεχνολογίας- που θα κάνει τον αττικό ουρανό να λάμψει με μοναδικές… «ζωγραφιές».

Παράλληλα, για έναν μήνα, μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν καθημερινά εκπλήξεις, σε κάθε γωνιά του Πάρκου, ξεκινώντας από τον «καταρράκτη - χορευτή», το σπίτι του Αϊ Βασίλη, το σπίτι των Ξωτικών και της Ρομποτικής μέχρι τα τεράστια καρουζέλ και το υπερσύγχρονο παγοδρόμιο. Επίσης, έχουν σχεδιαστεί διαδραστικά παιχνίδια για όλες τις ηλικίες, εκπαιδευτικές δράσεις και διαδρομές οικολογικής ευαισθητοποίησης, μία μεγάλη γευστική γωνιά, καθώς και σαράντα ξύλινα σπιτάκια, στα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια. Και όλα αυτά σε ένα πλήρως αναβαθμισμένο αισθητικά και λειτουργικά -και πρωτίστως ασφαλές- περιβάλλον για όλη την οικογένεια.

Εξίσου λαμπερή θα είναι και η αλλαγή του χρόνου, καθώς ο Χρήστος Μάστορας και οι «Μέλισσες», με τα αγαπημένα τραγούδια τους, θα μετρήσουν αντίστροφα on stage για το 2025 για να ευχηθούν όλοι μαζί «Καλή χρονιά» στο μεγάλο υπαίθριο πάρτι της Περιφέρειας Αττικής, με τη φαντασμαγορική εκδήλωση να παρουσιάζει και πάλι ο Θέμης Γεωργαντάς. Μαζί τους θα είναι ο Zaf και ο ONEMANSHOW και το πάρτι θα συνεχιστεί με μουσικές από το MAD RADIO 106.2.

Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή του συγκροτήματος «Μέλισσες» γίνεται αφιλοκερδώς, με την αμοιβή τους να δωρίζεται στις δομές της Περιφέρειας για τις ανάγκες ευπαθών ομάδων.

Αγαπημένοι καλλιτέχνες θα βρίσκονται κάθε βράδυ τόσο στην κεντρική μουσική σκηνή όσο και στις δύο μικρότερες, σε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους.

Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα βρεθούν, επίσης, μπάντες, street artist, σαξοφωνίστες, ομάδες χορού και νεανικά συγκροτήματα, με ένα πλούσιο ρεπερτόριο. Ανήμερα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν γιορτινές μουσικές και αγαπημένες μελωδίες από τη Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ πλούσιο είναι και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα για τους μικρούς επισκέπτες του χωριού. Στις 24 Δεκεμβρίου, στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα βρεθεί ο Τάσος Ιωαννίδης, δημιουργός των τραγουδιών «Λάχανα και Χάχανα» και των ομώνυμων παιδικών θεατρικών παραστάσεων, για να ταξιδέψει τα παιδιά μέσα στο μουσικό σύμπαν της «Λαχανοχαχανοχώρας». Θα βρεθούν, ακόμη, ξωτικά, μολυβένιοι στρατιώτες και… Λάπωνες, ενώ στις 28 Δεκεμβρίου θα παρουσιαστεί και σύγχρονη παιδική όπερα σε έργο του Θοδωρή Λεμπέση.

Εκτός από όλα αυτά, έχουν προγραμματιστεί και έξι μοναδικές θεματικές συναυλίες με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.

Συναυλία-αφιέρωμα στις διαχρονικές επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα, στις 13 Δεκεμβρίου.

Συναυλία-αφιέρωμα στα τραγούδια του παλιού και σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, στις 15 Δεκεμβρίου.

Συναυλία-αφιέρωμα στο αστικό τραγούδι του Μεσοπολέμου, στις 22 Δεκεμβρίου.

Συναυλία-αφιέρωμα στα εμπνευσμένα από την παιδική αθωότητα τραγούδια των Μ. Λοϊζου, Γ. Χατζηπιερή, Ν. Κυπουργού, Λ. Πλάτωνος, Μ. Θεοδωράκη, Μ. Τόκα, Γ. Σπανού, στις 29 Δεκεμβρίου.

Συναυλία-αφιέρωμα στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο, στις 30 Δεκεμβρίου.

Συναυλία-αφιέρωμα στις τρεις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού Σ. Μπέλλου, Π. Πάνου και Β. Μοσχολιού, στις 4 Ιανουαρίου.

Επισημαίνεται, ότι για τη λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου Χωριού της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες εργασίες για τον πλήρη φωτισμό του πάρκου και την ενίσχυση της φύλαξής του καθ' όλο το 24ωρο. Επίσης έχουν γίνει κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμο σε όλους τους χώρους του από Άτομα με Αναπηρία και άτομα με κινητικά προβλήματα.

Μεγάλος χορηγός του Χριστουγεννιάτικου Χωριού είναι η Protergia, χορηγοί η COSMOTE και η ΕΥΔΑΠ και χορηγός επικοινωνίας το MAD, το οποίο έχει αναλάβει και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Οι ώρες λειτουργίας του Χωριού είναι τις καθημερινές από τις 16:30 έως τις 22:00 και το Σαββατοκύριακο από τις 10:00 έως τις 22:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Χωριού καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών διατίθενται στην ιστοσελίδα: http://xmasvillageattica.gr/

