Μια θα είναι η αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτοχρονιά, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας αναφερόμενος στις δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν για το νέο έτος στο Σύνταγμα και στο Πεδίον του Άρεως.

Απαντώντας σε ερώτηση, στο Mega, εάν υπάρχει κόντρα με τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, ο κ. Δούκας απάντησε χιουμοριστικά πως «να έχουμε και ένα δίλημμα την Πρωτοχρονιά, για να μην είναι εύκολες οι αποφάσεις».

Και συνέχισε: «Είπα και εγώ πως ήταν σημαντικό πως στο Πεδίον του Άρεως να έχει πολύ ωραία χρώματα και να γίνουν εκδηλώσεις. Ήταν υπερβολή οι δύο αντίστροφες μετρήσεις και άκουσα από τον Νίκο Χαρδαλιά ότι θα συνδεθεί από το Πεδίον του Άρεως με οθόνη στο Σύνταγμα που θα γίνει η παραδοσιακή αντίστροφη μέτρηση και νομίζω πως είναι μια προσέγγισε πολύ σωστή. Θα είναι μια αντίστροφη μέτρηση και μετά συνεχίζεται το πάρτι. Άρα πάει και το πρόβλημα της Πρωτοχρονιάς, προχωράμε ενωτικά. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις και πολύ καλή συνεργασία. Θέλουμε η Αθήνα να είναι μια πολύ μεγάλη αγκαλιά».

Υπενθυμίζεται πως ο δήμος Αθηναίων διοργανώνει ρεβεγιόν στο Σύνταγμα με τους Φοίβο Δεληβοριά, Νατάσσα Μποφίλιου, Θανάση Αλευρά και Μάρθα Φριντζήλα, ενώ η Περιφέρεια Αττικής μεταφέρει το πρωτοχρονιάτικο πάρτυ στο Πεδίον του Άρεως με τον Χρήστο Μάστορα και τις MELISSES.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» στον Alpha χτες Κυριακή, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε πως «το δικαίωμα στην επιλογή και ειδικά στην ψυχαγωγία είναι στοιχείο της Δημοκρατίας. Εμείς δεν ανταγωνιζόμαστε κανέναν ούτε θέλουμε να διχάσουμε κανέναν». «Με τον Χάρη έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Εμείς θα συνδεθούμε με την πλατεία Συντάγματος, θα κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση, θα διασκεδάσουμε».

Τι λέει ο Δούκας για το μπαρ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε και στην αναστολή της απόφασης για το κλείσιμο του κλαμπ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου δεκάδες μαθητές κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

«Στις 30 Οκτωβρίου η ΕΛ.ΑΣ. είδε ότι το κατάστημα έδινε αλκοόλ σε ανήλικους. Η βασική τεκμηρίωση ήταν για να υπάρξει οριστικό κλείσιμο η άδεια που είχε δοθεί σε τρίτο πρόσωπο. Αν το κλείναμε μόνο για το αλκοόλ, θα ήταν μόνο για 60 ημέρες, άρα 1η Ιανουαρίου θα άνοιξε ξανά», είπε και συνέχισε:

«Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα για ασφαλιστικά μέτρα. Τα ασφαλιστικά μέτρα έγιναν στις 44 ημέρες. Εκεί δεν κρίνεται η ουσία, αλλά η οικονομική ζημία».

Ο κ. Δούκας τόνισε πως η δημοτική αστυνομία θα πραγματοποιήσει εντατικούς ελέγχους και όπου εντοπίζεται παρανομία, ο δήμος Αθηναίων θα εξαντλήσει τις νομικές του δυνατότητες.

