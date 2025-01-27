Στην αερογέφυρα Μαλγάρων, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης και σε απόσταση 200 μέτρων από τα διόδια, έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να προτίθενται να προχωρήσουν -τουλάχιστον για σήμερα- σε κάποια κινητοποίηση, όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του εν λόγω αγροτικού μπλόκου, Κώστας Ανεστίδης.

Οι αγρότες επιχείρησαν να μεταβούν στα διόδια Μαλγάρων επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, αλλά η πορεία τους ανεκόπη από αστυνομικές δυνάμεις.

Στα αιτήματα αιχμής των αγροτών συμπεριλαμβάνονται η μείωση του κόστους παραγωγής, που -όπως υποστηρίζουν- καταγράφεται σήμερα αυξημένο σε ποσοστό άνω του 30%, η υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής και προληπτικών μέτρων για προστασία από φυσικές καταστροφές και ασθένειες, οι δίκαιες αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% των ζημιών. Επίσης, οι αγρότες ζητούν να ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής οι τιμές καταναλωτή και να διασφαλίζεται έτσι η επιβίωσή τους, να υπάρξει αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και των χαμηλών τιμών καθώς και λήψη μέτρων για τον έλεγχο των «ελληνοποιήσεων» - στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι στην Κεντρική Μακεδονία έχουν στηθεί αγροτικά μπλόκα στο Πολύκαστρο, στον κόμβο Παραλίμνης στα Γιαννιτσά, στην Κρύα Βρύση Πέλλας, στον κόμβο Γυψοχωρίου στην Έδεσσα και στη Νάουσα έχουν παραταχθεί με τα τρακτέρ τους στα φανάρια στη διασταύρωση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια κινητοποίηση αποκλεισμού δρόμων.

Όπως λέει ο κ. Ανεστίδης, οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής δεν έχουν ικανοποιηθεί από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και ζητούν ουσιαστικές λύσεις και άμεσα, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

