Για τη σταθερή βούλησή του να χυθεί άπλετο φως στα πεπραγμένα παλαιότερων διαχειριστικών περιόδων του ΕΔΣΝΑ, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εξυγίανση του φορέα και να βρεθεί βιώσιμη λύση στο μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, με τη συνεργασία Αυτοδιοίκησης και Πολιτείας, κάνει λόγο, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ειδικότερα, με αφορμή τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με το τέλος ταφής απορριμμάτων, ο κ. Χαρδαλιάς σημειώνει ότι «δεν σκοπεύουμε να μείνουμε απαθείς και να περιμένουμε τα πορίσματα των ελεγκτικών Αρχών», αναφερόμενος στη διαδικασία οικονομικού ελέγχου στον ΕΔΣΝΑ, χαρακτηρίζοντας, απαραίτητη την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών για τη μείωση των απορριμμάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης και την ολοκλήρωσης έργων στην πηγή. «Ο ΕΔΣΝΑ, τα τελευταία 10 χρόνια, αντιμετωπίζει βασικά δομικά προβλήματα λειτουργίας (...) ακόμα και η είσπραξη και απόδοση του τέλους ταφής, στο παρελθόν, δεν έγινε με τον σωστό τρόπο», τονίζει.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η προσωρινή αναστολή της απόφασης βεβαίωσης του τέλους ταφής από τον ΕΔΣΝΑ δεν σημαίνει -σε καμία περίπτωση- ότι αυτό τελικά δεν θα εισπραχθεί, ενώ επαναλαμβάνει την πάγια θέση της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απεμπλοκή του οργανισμού από τη διαδικασία είσπραξης και εκκαθάρισης του τέλους. Όπως επισημαίνει, στόχος της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ δεν ήταν η αμφισβήτηση της αναγκαιότητας του μέτρου ή η δημιουργία τετελεσμένων, αλλά η ενίσχυση της κοινής προσπάθειας Αυτοδιοίκησης και Πολιτείας για τον εξορθολογισμό του και τη βέλτιστη διαχείριση των απορριμμάτων.

«Είναι μονόδρομος η ανάγκη -σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία- να διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι είσπραξης και απόδοσης του τέλους ταφής και μάλιστα με πλήρη απεμπλοκή του ΕΔΣΝΑ από τη διαδικασία αυτή, όπως άλλωστε έχουμε ζητήσει, από την πρώτη στιγμή, ως Περιφέρεια Αττικής», υπογραμμίζει ο κ. Χαρδαλίας και καταλήγει: «Απέναντι στον λαϊκισμό, η Περιφέρεια Αττικής θα απαντάει με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και με ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης, του οποίου η μελέτη και αποτύπωση προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί στους επόμενους μήνες. Προχωράμε υπεύθυνα, με διαφάνεια, βήμα με το βήμα, ημέρα με την ημέρα, σε συνεργασία με τους πολίτες και την κοινωνία, για την πλήρη εξυγίανση του ΕΔΣΝΑ και την οριστική λύση στο θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών του λεκανοπεδίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.