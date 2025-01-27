Επιστολή στον Πρόεδρο του ΟΜΕΔ απέστειλε σήμερα η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), με την οποία γνωστοποιεί την ομόφωνη απόφασή της να μην συμμετάσχει στην επιτροπή διαβούλευσης για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού.

Στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, αιτιολογείται η στάση της Συνομοσπονδίας, «με δεδομένο ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού δυστυχώς συνεχίζει να αποτελεί αποκλειστική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης».

Ακολουθεί η σχετική επιστολή

«Προς τον Πρόεδρο του ΟΜΕΔ,

κύριο Κώστα Παπαδημητρίου

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή, σας γνωστοποιούμε την ομόφωνη απόφαση της ΓΣΕΕ να μην συμμετάσχει στις εργασίες της επιτροπής διαβούλευσης για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού το 2025.

Όπως γνωρίζετε, από το 2012, η Ελλάδα αποτελεί μια θλιβερή περίπτωση διαρκούς υποβάθμισης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου, μοναδική ως προς την έκταση και την έντασή της, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εδώ και 13 χρόνια, με την επίκληση υποτιθέμενων "ειδικών συνθηκών" και παρά τις όποιες μεταβολές των ευρύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού έχει καταλήξει να αποτελεί αποκλειστική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης.

Διαρκής και αμετάβλητη θέση μας όλο αυτό το διάστημα αποτελούσε και αποτελεί η έκφραση της πεποίθησης ότι ο προσδιορισμός του κατώτατου μισθού οφείλει να αποτελεί αντικείμενο ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, βάση της εξέλιξης των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και κυρίως των μεταβαλλόμενων αναγκών αξιοπρεπούς διαβίωσης των μισθωτών και των οικογένειών τους.

Σε όλο αυτό το διάστημα, η ΓΣΕΕ, μέσω και της συμμετοχής του Ινστιτούτου Εργασίας, επέδειξε συστηματική συνέπεια λόγων και πρακτικών δεσμεύσεων, καταθέτοντας πλήρως τεκμηριωμένες προτάσεις, οι οποίες, όμως, ουδέποτε ελήφθησαν σοβαρά υπόψη.

Η κυβερνητική εξαγγελία των 950 ευρώ έως το έτος 2027 για το ύψος του κατώτατου μισθού υπολείπεται των πραγματικών αναγκών, δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την κρίση κόστους διατροφής και στέγασης και δεν δημιουργεί συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, αλλά και δεδομένης της προαναγγελίας ουσιαστικά του ύψους της επικείμενης αύξησης του κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση, ανεξάρτητα του περιεχομένου της όποιας υποτιθέμενης διαβούλευσης, θεωρούμε τη μη προσέλευσή μας στη συγκεκριμένη διαδικασία ως απολύτως ενδεδειγμένη.

Οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βιώνουν στη χώρα μας οι μισθωτοί εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, αλλά και η ίδια η εθνική οικονομία, επιβάλλουν την άμεση επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και την πραγματική επανίδρυση του κοινωνικού διαλόγου.

Για τη ΓΣΕΕ & το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Παναγόπουλος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

