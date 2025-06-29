Στον Δήμο Παλλήνης βρέθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο των επισκέψεων του σε όλους τους δήμους του Λεκανοπεδίου.

Κατά την επίσκεψή του είχε εκτενή συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Χρήστο Αηδόνη, όπου εξετάστηκε η πορεία και ο σχεδιασμός έργων υποδομής και αστικής ανάπλασης που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της Περιφέρεια Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 25.000.000 ευρώ.

Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται:

* Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λεονταρίου (Κάντζας): Πρόκειται για έργο υποδομής ζωτικής σημασίας, καθώς αναμένεται να λύσει οριστικά το χρόνιο περιβαλλοντικό και λειτουργικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες κατοίκους της περιοχής. Η υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ, θα αναβαθμίσει παράλληλα της συνθήκες υγιεινής και δημόσιας υγείας.

* Η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Παλλήνης: Πρόκειται για έργο συνολικού ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την πλήρη ανακατασκευή πεζοδρομίων, τη δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων και περιπατητικών διαδρομών, την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, σύγχρονου φωτισμού και νέες δενδροφυτεύσεις, με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2027.

* Πρόσθετα έργα υποδομής και αστικής ανάπλασης, τα οποία έχουν προτεραιοποιηθεί από τη δημοτική αρχή για τις περιοχές της Παλλήνης, του Γέρακα και της Ανθούσας.

Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μετά το πέρας της συνάντησης: «Καθημερινά κρινόμαστε στο πεδίο, από τους συμπολίτες μας που ζουν και εργάζονται υπό δύσκολες συνθήκες. Ο κόσμος έχει κουραστεί από τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες. Ζητά έργα, συνέπεια και αποτελέσματα. Στην Παλλήνη, μέσα από τη στενή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δίνουμε λύσεις σε χρόνιες εκκρεμότητες και διαμορφώνουμε το νέο αναπτυξιακό αποτύπωμα της περιοχής. Το έργο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου βρίσκεται στο στάδιο ωρίμανσης και θα είμαστε έτοιμοι, μέσα στο 2027, να το παραδώσουμε στους πολίτες».

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ανατολική Αττική αναφέροντας ότι: «Έγινε μια πρώτη συζήτηση για την προοπτική ένταξης του Κέντρου Υγείας Παλλήνης στο δίκτυο των υπό σύσταση Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου. Επιδιώκουμε, σε συνεργασία με την Πολιτεία, την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας με τέτοιας μορφής Κέντρα σε μια σειρά από περιοχές του Λεκανοπεδίου».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης, υπογράμμισε ότι: «Είναι χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Χαρδαλιά στην πόλη μας. Η παρουσία του δεν είναι απλώς συμβολική - είναι ουσιαστική και σηματοδοτεί την αρχή σημαντικών πράξεων που θα υλοποιήσουμε το προσεχές διάστημα. Πιστεύουμε στη συνεργασία, πιστεύουμε στο πρόσωπό του και γνωρίζουμε ότι διαθέτει τη διάθεση, τη γνώση και την αποφασιστικότητα να προβαίνει σε έργα και πράξεις. Είμαστε και θα είμαστε αρωγοί στις προσπάθειές του».

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Χαρδαλιάς περιόδευσε στο κέντρο της Παλλήνης και του Γέρακα, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο και στελέχη της Περιφέρειας και του Δήμου. Πραγματοποίησε αυτοψία στα σημεία όπου πρόκειται να εκτελεστούν έργα που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους, επαγγελματίες και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, ακούγοντας από κοντά τις ανάγκες και τις προτάσεις τους.

Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο, ο δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης πλαισιωνόταν από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών Τριαντάφυλλο Κουτσικούρη, τον αντιδήμαρχο Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας Παναγιώτη Μερτύρη, την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Φιλίτσα Δασκαλάκη, τον αντιδήμαρχο του τμήματος Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, Αποστόλη Καρανίκα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Άρη Βίτσιο, τον γενικό γραμματέα του Δήμου Παλλήνης Γιώργο Δριβάκο και τον διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλη Πολυχρονόπουλο.

Τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, συνόδευαν η αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Βίκυ Καβαλλάρη και η ειδική γραμματέας της Περιφέρειας, Έλενα Ράπτη.

