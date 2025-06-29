Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε εθελόντρια πυροσβέστρια σε κατάβεση στον Άγιο Στέφανο Αττικής

Εθελόντρια πυροσβέστρια τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, όταν την παρέσυρε ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό 85χρονο, την ώρα που η εθελόντρια μαζί με άλλους εθελοντές συνέδραμαν την Πυροσβεστική σε κατάσβεση οχήματος που είχε πάρει φωτιά, χτες στις 21:30, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών- Λαμίας στον Άγιο Στέφανο.
Η 31χρονη εθελόντρια διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.