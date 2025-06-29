Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε εθελόντρια πυροσβέστρια σε κατάβεση στον Άγιο Στέφανο Αττικής

Εθελόντρια πυροσβέστρια τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, όταν την παρέσυρε ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό 85χρονο, την ώρα που η εθελόντρια μαζί με άλλους εθελοντές συνέδραμαν την Πυροσβεστική σε κατάσβεση οχήματος που είχε πάρει φωτιά, χτες στις 21:30, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών- Λαμίας στον Άγιο Στέφανο.

Η 31χρονη εθελόντρια διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

