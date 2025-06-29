Λάρισα: Ομαλά εξελίσσεται η υγεία της γιατρού που κόλλησε αιμορραγικό πυρετό - Σε επιτήρηση 25 άτομα

Καλά εξελίσσεται, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση της υγείας της γιατρού που νοσεί από αιμορραγικό πυρετό καθώς ήρθε σε επαφή με τον 72χρονο κτηνοτρόφο, που έχασε τη ζωή του από τη νόσο, όταν μολύνθηκε από τσιμπούρι.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η γιατρός νοσηλεύεται σε ειδικό θάλαμο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, ενώ σε επιτήρηση έχουν μπει και οι υπόλοιποι υγειονομικοί που ήρθαν σε επαφή μαζί τους, καθώς και η οικογένεια του κτηνοτρόφου. Πρόκειται για συνολικά 25 άτομα, μαζί με την γιατρό, νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό, αλλά και τα μέλη της οικογένειας του κτηνοτρόφου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα της νόσου.

Από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και την οικογένεια του κτηνοτρόφου έχουν ληφθεί δείγματα και αναμένονται τα αποτελέσματα. Δείγματα έχουν ληφθεί και από 15 τσιμπούρια.

Ο 72χρονος είναι ο δεύτερος άνθρωπος που χάνει τη ζωή του στη χώρα μας από τη νόσο. Ο πρώτος θάνατος καταγράφηκε το 2008.

Από τον ΕΟΔΥ ξεκινά καμπάνια ενημέρωσης. Κεντρικός πυλώνας θα είναι: δεν χρειάζεται πανικός αλλά σωστή ενημέρωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.